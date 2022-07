Bimbo di quattro anni investito da un'auto

Paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per un brutto incidente avvenuto nella serata venerdì 1 luglio, a Vailate. Coinvolto un bimbo di quattro anni, portato in ospedale a Bergamo.

Bimbo investito da un'automobile, paura a Vailate

L'allarme è scattato attorno alle 20 in via Giovanni XXIII, una strada a senso unico in centro al paese. Il bimbo stava giocando nel cortile dell'abitazione in cui vive, e il cui cancello era aperto. All'improvviso è uscito, finendo per strada. Dalla via stava però sopraggiungendo un'auto, una Fiesta condotta da un ventenne della zona. Fortunatamente la velocità del veicolo era molto contenuta, ma nonostante il tentativo di sterzare all'ultimo minuto, il bambino è stato urtato di striscio. Sul posto si è precipitata, in codice rosso, un'ambulanza della Croce bianca di Rivolta. Nonostante la preoccupazione iniziale, il piccolo ha però riportato per fortuna solo lievi traumi. È stato accompagnato in codice giallo in ospedale, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.