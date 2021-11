Bimbo di 8 anni investito in bicicletta

Agnadello

Per il piccolo è stato disposto il trasporto in ospedale per accertamenti.

E' stato investito mentre percorreva in bicicletta via Berinzaga ad Agnadello, soccorso un bimbo di 8 anni.

Bimbo investito ad Agnadello

L'incidente è avvenuto questa mattina, 29 novembre 2021, poco dopo le 8.15. Il bambino, 8 anni, stava percorrendo in bici via Berinzaga, ad Agnadello, quando è stato urtato da un'auto. Sul posto, poco dopo, sono giunte un'automedica e un'ambulanza della Croce rossa di Treviglio in codice giallo.

Buone le condizioni del bambino per il quale è stato comunque disposto il trasporto in ospedale in codice verde per accertamenti. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri della Compagnia di Crema.