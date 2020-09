Bimbo cade dal balcone, arriva l’elisoccorso

Un bambino di 10 anni cade dal balcone e viene trasportato in ospedale in elicottero. E’ successo ieri, giovedì 3 settembre 2020, a Chieve. Ne dà notizia PrimaCremona.it

Bambino cade dal balcone

Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio di ieri a Chieve. Un bambino di 10 anni, per cause ancora da accertare, è caduto dal balcone posto al primo piano di uno stabile di via San Rocco. L’incidente è avvenuto intorno alle 19. Immediatamente allertati i soccorsi sul posto sono arrivati gli uomini del 118 con ambulanza e automedica.

Prognosi riservata

Il bambino, che ha riportato un importante trauma facciale, è stato successivamente trasportato al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I medici si sono riservati la prognosi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri al fine di accertare eventuali responsabilità.

