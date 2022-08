Bimba investita con il papà, arriva l'elisoccorso

E' stata investita mentre con il papà stava attraversando la strada nel passeggino. E' accaduto verso le 11.20 a Pandino in via Cavour. La bimba, di un anno, è stata portata in elicottero a Bergamo, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Bimba investita

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, padre e figlia stavano attraversando la strada quando è sopraggiunta un'auto condotta da un pandinese che, per cause ancora in via di accertamento, non si è accorto dei pedoni. Il padre, un 31enne, è stato investito in pieno ed è finito contro il parabrezza. La bimba, invece, grazie alla prontezza del papà, sarebbe stata solo sfiorata.

Soccorsi

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono giunte due ambulanze, una della Croce Verde di Crema e una della Croca Bianca di Rivolta, oltre all'automedica. Il padre è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Cremona, mentre la bimba è stata trasportata con l'elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per accertamenti. Non dovrebbe però aver subito danni.