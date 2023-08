Bimba di 4 anni investita al semaforo

Bimba di quattro anni investita a Rivolta d'Adda e trasportata in ospedale in codice verde.

Incidente a Rivolta d'Adda, bimba in Pronto soccorso

Paura nel tardo pomeriggio di ieri a Rivolta d'Adda, per un piccolo incidente fortunatamente senza gravi conseguenze ma che ha fatto preoccupare molti. Una bambina di quattro anni, che percorreva la strada accompagnata da familiari, su un passeggino, è stata infatti urtata da un'automobile davanti alle scuole elementari del paese cremasco.

L'incidente è avvenuto attorno alle 19, all'altezza dell'incrocio semaforico tra via Giulio Cesare e via Garibaldi-via Galilei. Sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce bianca e la bimba è stata trasportata, in via precauzionale, in codice verde, all'ospedale di Treviglio. Sul posto, per i rilievi di rito, i carabinieri della locale stazione.