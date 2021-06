Beve troppo, 23enne finisce in ospedale

Nottata piuttosto tranquilla per i soccorritori della Bassa e del Cremasco. Come riporta l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu) i soccorritori sono intervenuti a Martinengo per un'intossicazione etilica e questa mattina ad Agnadello per un incidente stradale.

Beve troppo e finisce in ospedale

Aveva alzato decisamente il gomito la 23enne che questa notte, poco prima delle 2, è stata soccorsa da un'ambulanza in via Santa Paola Elisabetta Cerioli a Martinengo, dopo essersi sentita male. I soccorritori, giunti sul posto in codice giallo, hanno valutato le condizioni della ragazza e hanno poi disposto il trasferimento in ospedale a Romano in codice verde.

Incidente ad Agnadello

Questa mattina, intorno alle 6.15, i soccorritori sono intervenuti lungo la Sp 472 in territorio di Agnadello in seguito a un incidente stradale tra due auto. Coinvolte cinque persone, tutti uomini di 25, 40, 61, 62 e 74 anni. Sul posto un'ambulanza della Croce bianca di Rivolta in codice giallo. Solo per un ferito è stato disposto il trasferimento in ospedale a Treviglio in codice verde. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Crema per i rilievi del caso.