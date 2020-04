Benedizione del parroco dal pick-up FOTO

La benedizione del parroco si fa dal pick-up: succede a Capralba. Autore della benedizione “on the road”, don Emanuele Barbieri.

Benedizione su ruote

Se i fedeli non possono recarsi in chiesa, è la chiesa che va da loro. Dopo la celebrazione della messa in diretta su Facebook, lnstagram e YouTube sui canali dell’Oratorio di Capralba, domenica 19 aprile don Emanuele Barbieri ha benedetto il territorio comunale dal cassone di un pick-up. Affacciati alle finestre o seduti nei propri giardini, i fedeli hanno accolto con gioia la benedizione impartitagli con l’acqua benedetta.

L’itinerario

La benedizione del parroco ha seguito un preciso itinerario durato quasi due ore. Dal sagrato della chiesa di Capralba, il pick-up di don Emanuele ha imboccato vicolo Retorto, passando poi per piana Marconi, via Roma e le frazioni di Campisico di sopra e Campisico di sotto. Poi via Roggia, via Boschina, via don Milani, via don Mazzolari, via Crema, via degli Artigiani, via di Rauso, via Verdi, via Albarella, via S. Martino, via Capralba, via Maggiore. Non è stata esclusa Farinate, dove don Emanuele si è fermato a benedire il sagrato della chiesa della frazione, proseguendo poi su via Benedettine, via Piave, via mons. Romero, via Repubblica, via Papa Giovanni XXIII, via Bottesini, via Piave, piazza Europa, via Caravaggio, via Sanalo e via S. Zeno.

TORNA ALLA HOME