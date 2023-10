Beccato con droga e contanti, in casa aveva oltre 4 chili di hashish: 27enne arrestato a Crema

Sorpreso con 28 dosi di cocaina, quattro chili di hashish e contanti: 27enne arrestato dai carabinieri di Crema.

Arrestato spacciatore

E' successo nel pomeriggio di sabato, 21 ottobre quando i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale un cittadino straniero di 27 anni, con precedenti di polizia a carico, trovato in possesso di 28 dosi di cocaina e di ben 4,7 chilogrammi di hashish.

Il turbolento pomeriggio dell’uomo ha inizio verso le 14.10 quando una pattuglia della Radiomobile ha notato un’auto con il solo conducente a bordo che, in piazza Garibaldi, alla vista dell’auto di servizio, ha cambiato direzione tentando di eludere il controllo. L’uomo ha parcheggiato ed è sceso dal veicolo cercando di allontanarsi, ma è stato fermato. Era molto nervoso, scontroso e insofferente al controllo.

Droga e contanti

È risalito in auto e ha tentato di scappare, ma è stato inseguito da due pattuglie dell’Arma; durante la fuga, in via Desti, ha gettato dal

finestrino un oggetto. Solo a quel punto si è fermato e si è fatto controllare: nella tasca aveva 150 euro. I carabinieri hanno poi recuperato l’oggetto buttato: era una confezione di caramelle contenente 28 dosi di cocaina già pronte per la vendita, per un peso complessivo di circa 17 grammi. Quando ha visto i militari recuperare la confezione, l’uomo ha tentato di scappare opponendo, invano, una forte resistenza.

La successiva perquisizione estesa al suo appartamento, al cui interno è stato identificato un altro inquilino risultato non coinvolto in alcun modo nella vicenda, ha consentito il rinvenimento, nascosti in una borsa da calcio, di 47 panetti di hashish, per un peso complessivo di quasi 4,7 chilogrammi di stupefacente e la somma di 2.450 euro circa. L’hashish, la cocaina e i soldi sono stati sottoposti a sequestro e il 27enne dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale. E' stato poi accompagnato in carcere a Cremona in attesa dell’udienza di convalida che si è tenuta questa mattina, 24 ottobre, e conclusa con la convalida dell’atto e la sottoposizione dell’uomo alla misura della custodia cautelare in carcere.