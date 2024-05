Beccato a vendere hashish, denunciato un 22enne

Lo sorprendono mentre vende hashish: una denuncia e una segnalazione alla Prefettura da parte dei carabinieri di Bagnolo Cremasco.

Sorpreso a spacciare hashish

Ieri sera, lunedì 20 maggio, il servizio di contrasto alla vendita di stupefacenti dei carabinieri di Bagnolo si è concluso con la denuncia di un 22enne per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di droga e la segnalazione alla Prefettura di un 20enne come consumatore.

I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, nel piazzale di un supermercato, hanno notato la presenza di un’auto con tre giovani intorno al mezzo. Poi hanno visto che uno dei tre ha passato una banconota al conducente del veicolo, ricevendo in cambio un involucro trasparente. Notato il movimento, i militari della pattuglia sono intervenuti e hanno bloccato tutti, trovando dentro l’auto una dose di hashish di circa un grammo che uno dei tre giovani a piedi, ovvero il 20enne, credendo di non essere visto, aveva lanciato dentro l’abitacolo dell’auto quando ha visto i carabinieri, nonché una banconota da 10 euro riposta nel vano portaoggetti della portiera lato conducente del mezzo. Il veicolo è stato perquisito ed è stato trovato un pezzo di hashish del peso di quasi 45 grammi. I militari hanno

perquisito anche l’abitazione del 22enne dove sono stati trovati un bilancino elettronico di precisione e quattro coltelli che avevano tracce di hashish, probabilmente perché utilizzati per tagliare lo stupefacente.

La droga, il bilancino e il coltelli sono stati sequestrati e il 22enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, mentre il 20enne è stato segnalato all’autorità amministrativa come assuntore.

