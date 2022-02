Beccati a rubare auricolari bluetooth all'Ipercoop, due denunciati

Crema

I due erano stati notati dai vigilanti che hanno richiesto l'intervento dei carabinieri.

Hanno rubato tra confezioni di auricolari bluetooth all'Ipercoop di Crema, ma sono stati scoperti e denunciati.

Rubano all'Ipercoop

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno denunciato due cittadini stranieri di 18 e 21 anni per un furto commesso all'interno del centro commerciale Gran Rondò di Crema. I due giovani sono stato individuati e fermati dal personale di vigilanza del supermercato Ipercoop subito dopo avere oltrepassato la barriera delle casse perché non avevano effettuato il pagamento di alcuni articoli.

La pattuglia è intervenuta intorno alle 11.30 di ieri, 22 febbraio 2022, su richiesta degli addetti alla vigilanza dell’Ipercoop perché i due erano stati visti girare per le corsie del supermercato e, dopo avere prelevato degli auricolari dai banchi vendita nel settore informatico, una volta giunti alle casse non avevano pagato nulla.

Beccati e denunciati

I militari intervenuti hanno quindi accertato che i due si erano impossessati di tre coppie di auricolari bluetooth, per un valore complessivo di 60 euro, tutto materiale di cui si erano impossessati dagli scaffali del reparto hi-tech-informatica. E’ stato anche accertato che le confezioni nelle quali erano custoditi i prodotti non erano state danneggiate e potevano essere poste nuovamente in vendita.

Per questo motivo gli auricolari sono stati restituiti ai responsabili del punto vendita e i due sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per

furto. Il 21enne è stato anche denunciato per non avere ottemperato all’ordine del Questore di Trapani, emesso nell’ottobre del 2020, di

lasciare il territorio nazionale perché irregolare in Italia.