Bcc Treviglio lancia #insiememaidivisi: “Solo restando uniti torneremo più forti di prima” VIDEO

Bcc Treviglio lancia #insiememaidivisi: “Solo restando uniti torneremo più forti di prima”. In queste settimane drammatiche, sia dal punto di vista sanitario che economico, la Cassa rurale ha lanciato una nuova campagna. Si parla di ripartenza, finalmente. Nella certezza che da questo incubo, #insiememaidivisi appunto, ne usciremo più forti di prima.

La nuova campagna

“La nuova campagna della Cassa Rurale Bcc Treviglio è un invito a non arrendersi, a rallentare e fermarsi per proteggere il nostro futuro e quello di chi amiamo. In questo difficile momento, che ci porta ad allontanarci dalla nostra quotidianità, Bcc ci esorta a prenderci del tempo, a riflettere, a rivalutare ciò che prima davamo per scontato. Solo così in futuro potremo assaporare fino in fondo ogni istante e tornare più forti di prima. #insiememaidivisi”.

