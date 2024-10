A partire dalla mezzanotte tra oggi e domani, giovedì 10 ottobre, sarà allerta rossa in tutta la provincia di Bergamo per i fiumi ingrossati dalla pioggia abbondante di queste ore.

Bassa, fiumi osservati speciali: codice rosso per tutta la giornata di domani

Lo annuncia la sala operativa della Protezione civile lombarda, che ha diramato oggi pomeriggio un'allerta un’allerta rossa rischio idrogeologico, un’allerta arancione per rischio idraulico e un’allerta gialla rischio temporali. In provincia di Bergamo, in particolare, il rischio idraulico è invece massimo e dalla mezzanotte il color rosso riguarderà anche il settore della pianura. Il rischio idraulico elevato resterà in vigore per tutta la giornata di domani, nella zona omogenea IM-10, che comprende anche la Bassa e l'Alto cremasco.

Di seguito le previsioni meteo diramate dalla Regione.

A partire dal pomeriggio di oggi 09/10 sono attese precipitazioni sparse a partire dai rilievi e precipitazioni diffuse sui settori alpini e prealpini che, a partire dalla tarda serata, tenderanno ad intensificarsi. È attesa ventilazione dai quadranti orientali e meridionali, che tenderanno ad un rinforzo in serata.