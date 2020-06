Baby gang minaccia dei bambini: “Se rivolete la bici dateci i soldi”

Domenica una baby gang ricattato tre 11enni, ma uno di loro ha inviato un sms alla madre che è intervenuta mettendo gli adolescenti in fuga.

Baby gang in azione

I tre 11enni erano andati al parco pubblico di Cascine Gandini in bicicletta, ma un paio di adolescenti si sono avvicinati e con la scusa di provare le due ruote hanno messo in atto il loro piano. Uno di loro si è impossessato dia una bici e ha intimato ai bambini di consegnare tutti i soldi che avevano per riaverla indietro.

“Ormai tutte le aree verdi sono prese di mira da ragazzi sbandati – ha spiegato il sindaco Piergiacomo Bonaventi – i bambini si sono trovati davanti ragazzi di 16 anni e hanno dato i pochi euro che avevano ma uno di loro è stato furbo: ha detto loro che un altro amico stava arrivando e che gli avrebbe mandato un sms così avrebbe portato altri soldi. Invece lo ha mandato alla mamma. Lei ovviamente si è precipitata al parco. Appena è arrivata ha alzato la voce e loro se la sono svignata. Pare che in cambio di altri soldi ai bambini sia stato offerto uno spinello”.

