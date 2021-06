"Avveleneremo tutti i cani del paese, sarà una strage"

I cani sporcano? C'è chi pensa di farsi giustizia da solo e invia una lettera (minatoria) ai carabinieri e al sindaco.

Succede a Bagnolo Cremasco, come riporta PrimaCremona.it. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cremona ha informato il Prefetto di Cremona Vito Danilo Gagliardi di una lettera anonima in cui un cittadino minaccia di avvelenare i cani presenti sul territorio comunale se il sindaco non dovesse risolvere il problema dei cani, che sporcano in continuazione, dice il bagnolese, le strade del paese. Analoga lettera è stata inviata anche al sindaco Paolo Aiolfi.

"La situazione dei cani è ormai giunta ad un livello di insopportabilità - recita la lettera. Strade sporche di feci ed abbai continui tutte le ore del giorno e della notte. Perchè dobbiamo subire tutti noi cittadini? La prego intervenga repentinamente altrimenti il suo Comune verrà alla ribalta per l'alto numero di cani avvelenati, ovunque getteremo esche: strade, cortili, aiuole, ciclabili, aree cani, giardini pubblici. Sarà una strage. A tutto c'è un limite, ora BASTA!!"

La replica del sindaco: "Faremo di tutto per mandarti in galera"

Senza appello, ovviamente, la pronta risposta del sindaco.