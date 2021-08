Autotrasportatore di un'azienda bergamasca travolto e ucciso dal Tir che stava scaricando

Incidente mortale nella mattinata di oggi, lunedì 30 agosto 2021, a La Loggia, nel Torinese: come riporta Prima Torino, a perdere la vita schiacciato dal tir che stava scaricando, è stato un 49enne residente a Brembio, in provincia di Lodi. La vittima lavorava per un'azienda bergamasca.

Incidente mortale sul lavoro

A perdere la vita è stato un autista rimasto schiacciato dal tir che stava scaricando. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. tragico incidente è avvenuto intorno alle 6.30, a La Loggia. L'uomo, stava scaricando della merce nel parcheggio del supermercato "Il Gigante" quando il mezzo lo ha travolto.

Accertamenti in corso

Le condizioni dell'autista sono apparse da subito disperate. Arrivati prontamente sul posto i soccorritori niente hanno potuto fare per salvargli la vita. L'uomo è deceduto sul posto per schiacciamento toracico. La vittima è Mauro Lucchini, 49enne di Brembio, dipendente di una ditta con sede nella bergamasca.

Resta da chiarire la dinamica esatta dell'accaduto: l'ipotesi più accreditata è che non abbia inserito il freno a mano. Per gli accertamenti sono al lavoro i carabinieri e i tecnici Spresal dell'Asl To 5.