Autostrade Lombarde, Brebemi e Argentea sostengono la sanità

In un territorio colpito pesantemente dal contagio, anche Autostrade Lombarde, con Brebemi e Argentea, scende in campo per supportare la sanità pubblica bresciana e bergamasca, coraggiosamente in prima linea nella lotta al coronavirus.

La strada della solidarietà

Nei giorni scorsi sono stati infatti donati 15 mila euro alla Fondazione Comunità Brescia Onlus per ASST Spedali Civili di Brescia e ulteriori 15 mila euro all’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Autostrade Lombarde, fortemente legata a questi territori e con l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria, si è concretamente posta a fianco di chi sta dando prova di grande professionalità e abnegazione, incoraggiando l’intero tessuto imprenditoriale bresciano e bergamasco a compiere un atto di responsabilità nei confronti del suo territorio, per supportarlo in una fase così cruciale.

