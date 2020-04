Autostrada gratis per personale sanitario e ambulanze, c’è anche Brebemi – i 3 MODULI

Autostrade gratis sarà gratis sia per il personale sanitario al lavoro contro l’emergenza che per le associazioni di soccorso e di volontariato sanitario.

Anche Brebemi, l’autostrada della Bassa, ha aderito oggi alle agevolazioni già previste da ieri per la rete di Autostrade per l’Italia: decisa l’esenzione del pedaggio non solo per le ambulanze ma anche per tutti i mezzi delle associazioni impegnate nell’emergenza, e per il personale medico.

Per il personale sanitario con Telepass

Per il personale sanitario in possesso di Telepass occorre inviare un modulo di autocertificazione QUI all’indirizzo mail agevolazionecovid19@aiscat.it indicando la tratta autostradale percorsa – sia di andata che di ritorno – per il raggiungimento della struttura ospedaliera, al fine di escludere l’addebito in fattura dei relativi pedaggi.

… e senza Telepass

Per il personale sanitario sprovvisto di Telepass bisogna dichiarare al casello di essere in viaggio per prestare servizio relativamente all’emergenza. Si riceverà così un rapporto di mancato pagamento che andrà inviato allo stesso indirizzo email indicato sopra, unitamente all’apposito modulo di autocertificazione QUI

Per ambulanze e automediche

Per i mezzi di servizio serve compilare l’autocertificazione reperibile sull’apposita piattaforma web dedicata, già utilizzata per le esenzioni prevista dalle norme e dai regolamenti vigenti. Per tutti i mezzi delle associazioni di volontariato di ambito sanitario occorre inviare alla mail sopra indicata un’autocertificazione QUI comprovante il fatto che il viaggio è legato a motivi relativi all’emergenza Covid19.

