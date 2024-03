Autobus vandalizzato: denunciati tre giovani

Avrebbero danneggiato la portiera di un autobus parcheggiato in una piazzola di sosta. Tre giovani denunciati dai carabinieri di Romanengo.

Autobus vandalizzato: due maggiorenni e un minorenne nei guai

Al termine di un’attività di indagine, i carabinieri della Stazione di Romanengo hanno denunciato per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio tre persone, due maggiorenni e un minorenne, uno dei quali con precedenti di polizia a carico.

E’ l’esito dell’indagine che ha preso avvio dalla denuncia presentata la settimana scorsa dal titolare di un’azienda di trasporti che aveva riferito che un suo autobus, che effettua il servizio scuolabus tra Ricengo e Offanengo per conto del Comune di Ricengo, era stato danneggiato. In particolare, ha detto che la sera del 21 marzo, verso le 19, aveva verificato che il mezzo, in sosta su una piazzola a Ricengo, aveva subito il danneggiamento del vetro della porta anteriore dedicata ai passeggeri, provocando anche il fermo del mezzo per la conseguente riparazione.

Le indagini

I carabinieri di Romanengo hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e hanno visto chiaramente che, quel pomeriggio, nei pressi dell’autobus era arrivata un’auto, di cui era visibile la targa, dalla quale erano scesi tre giovani, tutti già conosciuti e immediatamente individuati. I ragazzi, dopo avere girato intorno all’autobus, senza alcun apparente motivo, hanno sfondato il vetro e hanno forzato la portiera anteriore del mezzo. Poi sono saliti sull’autobus, per scendere poco dopo. Infine, sono saliti sull’auto a loro in uso e sono scappati. I militari, attraverso le banche dati in uso, hanno effettuato gli accertamenti sulla targa, verificando chi fosse il proprietario dell’auto ed effettuando gli accertamenti sugli utilizzatori che erano stati fermati a bordo del veicolo, che risultavano proprio i tre giovani che sono stati individuati mediante le immagini come i presunti autori del danneggiamento. Per questo motivo, i tre giovani sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per quanto avrebbero commesso.

