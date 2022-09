Auto si ribalta in via Ferrari, paura a Vailate

Incidente in via Ferrari a Vailate, un'auto si è ribaltata sulla fiancata e i soccorsi sono partiti in codice rosso. Per fortuna però le condizioni delle due ragazze coinvolte sono meno gravi del previsto.

Incidente, auto ribaltata

Il sinistro è avvenuto un'ora fa, in via Ferrari, dove si è radunato un capannello di residenti, richiamati dal botto. Coinvolte due ragazze di 19 e 26 anni a bordo di una "Toyota" e una di una "Hyundai". Scattato l'allarme sul posto in codice rosso sono intervenute un'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca di Rivolta, la missione è ancora in corso. Le condizioni delle giovani però sembrano non destare preoccupazione, il codice è diventato verde. Dei rilievi si è occupata la Polizia locale.

Aggiornamento

Le giovani sono state trasportate negli ospedali di Treviglio e Crema, sempre in codice verde.