Auto fuori strada, due feriti

Vigili del fuoco al lavoro

Incidente a Vailate. L'allarme è scattato attorno alle 22.50, in prossimità di una larga curva sulla strada provinciale

Il bilancio alla fine è di due feriti in codice verde, che sono riusciti a uscire dall'auto con l'aiuto dei Vigili del fuoco, ma senza gravi conseguenze. Poteva però finire molto peggio l'incidente avvenuto ieri sera, lunedì, a Vailate, sulla Sp2.

Incidente a Vailate, sul posto i Vigili del fuoco

L'allarme è scattato attorno alle 22.50, in prossimità di una larga curva sulla strada provinciale che in quel tratto fa da tangenzialina al centro abitato di Vailate. Una Toyota Yaris su cui viaggiavano un uomo di 61 anni e una donna di 50, di Agnadello, ha perso il controllo della strada, finendo per ribaltarsi sul lato sinistro, dopo una carambola, in un prato accanto alla carreggiata.

Incastrati tra le lamiere

Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco di Treviglio, che hanno aiutato i due occupanti - incastrati tra i sedili e il cruscotto, a raggiungere i sedili posteriori della vettura e da lì ad uscire dall'abitacolo. Sono quindi stati affidati alle cure della Croce bianca di Rivolta, supportata da un'automedica in arrivo da Crema. Sul posto anche una pattuglia della stazione dei carabinieri di Rivolta, per i rilievi necessari. Sul posto anche il soccorso stradale "Scaramuzza". I due feriti sono stati portati in ospedale a Crema, in codice verde.