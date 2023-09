Auto fuori strada, due feriti a Soncino

Auto fuori strada a Soncino, due feriti. E' successo questa mattina intorno alle 6.30.

Incidente a Soncino

Due uomini di 48 e 61 anni sono rimasti feriti in un incidente avvenuto questa mattina, 6 settembre, lungo la Sp 498 a Soncino. L'auto è finita fuori strada ed è stato necessario l'intervento di due ambulanze della Croce verde di Soncino e della Croce verde di Orzinuovi giunte sul posto in codice rosso. Per i due feriti è stato poi disposto il trasferimento in ospedale, a Crema e Cremona in codice giallo. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Crema e la Polizia Stradale.