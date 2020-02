Auto fuori strada, coinvolti anche due bimbi di 2 e 10 anni SIRENE DI NOTTE

Nottata piuttosto tranquilla per i soccorritori della Bassa e del Cremasco. Come riporta l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu) i soccorritori sono intervenuti a Palazzo Pignano in seguito a un incidente.

Auto fuori strada

E’ successo ieri sera intorno alle 21 lungo la Sp 35. L’auto, su cui viaggia una coppia, 44 anni lui 40 lei insieme a due bambini di 2 e 10 anni, è finita fuori strada. Sul posto due ambulanze della Croce Bianca di Paullo e della Croce rossa di Crema in codice giallo, l’unica a rientrare in ospedale con un ferito in codice verde. Sul posto anche la Polstrada di Cremona, ma non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

TORNA ALLA HOME