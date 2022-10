Auto contro scooter in pieno centro, in ospedale 28enne

Brutto incidente nella prima serata di mercoledì 19 ottobre, ad Agnadello. Un ragazzo di 28 anni, che percorreva via Dante in sella al suo scooter, è rimasto ferito in modo abbastanza serio nello schianto contro un'auto.

Incidente ad Agnadello, 28enne in ospedale

L'incidente è avvenuto attorno alle 18.30 a pochi metri dal Comune. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, che ha visto coinvolti i due mezzi. L'uomo è stato soccorso dalla Croce rossa di Lodi, in codice giallo, e trasportato in ospedale. Sul posto anche la Polstrada di Crema per i rilievi di rito, oltre al soccorso stradale "Scaramuzza" per liberare la carreggiata.