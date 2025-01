Atti vandalici (di nuovo) alla stazione di Capralba

La stazione ferroviaria di Capralba nel mirino: i vandali hanno colpito ancora. La struttura è isolata rispetto al resto del paese e non è videosorvegliata: questo l’ha resa nuovamente un bersaglio facile.

"Con l’inizio delle vacanze natalizie sono ricominciati i vandalismi alla stazione ferroviaria - ha dichiarato il sindaco Damiano Cattaneo - Abbiamo ragione di pensare che si tratti di alcuni ragazzini fuori controllo, che si divertono la sera a prendere di mira le vetrate, tabelloni degli orari e cestini dei rifiuti. Sono anche entrati nei servizi igienici e hanno rotto alcuni sanitari. Ora sono chiusi, in modo da evitare altre intrusioni e altri danni. Sono comportamenti che stigamatizziamo e in futuro verranno intensificati i controlli per prevenirli, anche perché vanno a causare degli ulteriori disagi ai viaggiatori e a tutta la comunità. Si sono create infatti grandi difficoltà anche per l’apertura del nuovo bar della stazione con annessa la tanto sospirata sala d’attesa. Le persone che intendono aprire la nuova attività si trovano così davanti non solo a lungaggini burocratiche ma anche ai danni causati dai vandali. Avere un presidio con un locale pubblico inoltre potrebbe rivelarsi un passo importante come prevenzione dei vandalismi ormai sempre più frequenti".