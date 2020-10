Assembramenti per effettuare il tampone in ospedale a Crema: “Tutto normale?” VIDEO

Marco Degli Angeli (M5S Lombardia). Crema, assembramenti per tamponi. “Tutto normale?”

Assembramenti per fare il tampone

Una situazione paradossale quella che si è verificata in mattinata presso l’Ospedale Maggiore di Crema: code e assembramenti per effettuare i tamponi Covid.

Marco Degli Angeli, consigliere regionale del M5S Lombardia, dichiara: “Sono senza parole, alcuni cittadini mi hanno girato immagini che creano solo imbarazzo e un forte disservizio per chi è costretto a fare il tampone all’Ospedale Maggiore di Crema. Se da giugno ad oggi questo è il modo in cui le nostre ASST si sono preparate alla seconda ondata, siamo davvero sull’orlo del precipizio.

In quattro mesi è stato fatto troppo poco per fronteggiare la seconda ondata e questa mattina, complice la forte pioggia, più di 500 persone si sono ritrovate assembrate sotto il gazebo posto all’esterno dell’ospedale. Un cittadino ha segnalato che il suo biglietto era il numero 494 ma dopo oltre un’ora dal suo appuntamento aveva ancora 50 persone davanti. Anche a Crema, in pochi giorni, i numeri dei contagi sono raddoppiati e questa volta i numeri salgono anche tra i giovani. Crema nel primo giro della pandemia è stata colpita duramente, anche gli operatori sanitari e i medici non hanno ancora smaltito stress e stanchezza. Una ferita che rischia di tornare a sanguinare”.

TORNA ALLA HOME