Assaltano tre autoarticolati, in manette tre romeni

Hanno assaltato tre autoarticolati approfittando del riposo dei conducenti, ma sono stati sorpresi e arrestati. In manette sono finiti tre cittadini romeni residenti nel Cremasco: due 41enne e un 29enne accusati di tentato furto aggravato in concorso.

Assaltano tre autoarticolati

E’ successo questa notte a Crema. I tre romeni approfittando del riposo dei conducenti di tre autoarticolati in sosta in un’area di servizio hanno tagliato i teloni alla ricerca di materiale da rubare senza però riuscire nell’intento: due camion, infatti, erano vuoti mentre il terzo era carico di generi alimentari.

Arrestati dai carabinieri

Intercettati dai carabinieri della Compagnia di Crema i tre sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare. I carabinieri hanno recuperato dei cutter utilizzati per effettuare il taglio dei teloni dei camion e dei guanti. Materiale sequestrato insieme a un telefono e all’auto.

Fermati e accompagnati in caserma a Crema, al termine di tutti gli accertamenti, sono stati tratti in arresto per tentato furto aggravato in concorso.

Nel corso del rito direttissimo tenutosi in mattinata sono stati convalidati tutti gli arresti e per due di loro disposti i domiciliari mentre per il terzo l’obbligo di firma.

