Aspettano che la casa sia libera per svaligiarla: via denaro e gioielli

Raffica di furti nello scorso fine settimana sia a Sergnano che a Farinate.

Ladri in azione

A Sergnano nella tarda mattinata del 31 agosto i ladri sono entrati in azione in paese, probabilmente dopo aver tenuto d’occhio attentamente i movimenti e le abitudini dei proprietari della casa.

E così è stato. Con molta probabilità sapevano che i genitori si erano allontanati per qualche giorno dalla casa che avevano deciso di svaligiare e che nell’abitazione erano rimasti solo i figli. Così, hanno atteso pazientemente che anche i figli fossero usciti di casa. Verso le 11 i malviventi, non visti, sono entrati in azione passando dal retro e forzando una porta-finestra. Una volta entrati in casa hanno messo a soqquadro tutta l’abitazione alla ricerca di soldi e gioielli. Magro, fortunatamente, il bottino, dal momento che la famiglia teneva in casa solo qualche gioiello e poco denaro. Non appena i figli sono rientrati, hanno subito compreso di aver subito una sgradevole visita. Hanno così avvisato subito i genitori ed esposto la denuncia ai carabinieri di Camisano.

Auto scassinata

Anche Farinate, negli ultimi giorni di agosto e i primi di settembre, è stata presa di mira da alcuni piccoli episodi di furto segnalati dai cittadini. In particolare il 31 agosto è stata scassinata un’auto parcheggiata nel parcheggio del cimitero di Farinate, dalla quale è stato rubato un portafoglio.

Nomadi "marchiano" le abitazioni

Sempre nella frazione di Farinate alcuni residenti hanno segnalato che due donne nomadi sembrano tenere sotto controllo le case situate vicino al cimitero, lasciando alcuni segni tangibili del loro passaggio sui cancelli delle abitazioni. La proprietaria di un’abitazione ha avvistato i carabinieri e ha avuto la conferma che si tratta di segni tra complici particolari utilizzati dai malviventi per indicare quando l’abitazione è libera e quando invece ci sono i proprietari all’interno. Recentemente poi una coppia di anziani residenti a Capralba è stata derubata da un malvivente che si fingeva tecnico dell’acqua e che, con la scusa di dover entrare nella villetta per ulteriori controlli, ha rubato tutto l’oro della coppia.

È stato segnalato infine negli ultimi giorni anche un furgoncino sospetto vicino al piccolo parco di Farinate.

"A seguito di una mia richiesta e a seguito delle dichiarazioni di alcuni cittadini - ha spiegato il primo cittadino Damiano Cattaneo - i carabinieri della Stazione di Vailate hanno incrementato il numero dei passaggi tra Capralba e Farinate".

