Arrestato pusher 21enne, trovato con mezzo chilo di droga tra hashish e ketamina

Oltre mezzo chilo di droga, tra hashish e ketamina, denaro contante e bilancini di precisione. E' quanto hanno sequestrato i carabinieri della Stazione di Bagnolo Cremasco che ieri sera, 10 luglio 2024, hanno arrestato un pusher di 21 anni con precedenti di polizia.

Spacciava in casa

Il controllo è scattato grazie a una segnalazione che riportava di un fitto via vai di persone da un'abitazione di Monte Cremasco. Così, ieri sera, i carabinieri si sono appostati per verificarne la fondatezza. Prima delle 21 hanno notato un giovane che è entrato nella casa e ne è uscito poco dopo. Subito fermato dai militari, è stato identificato in un 18enne e trovato in possesso di circa sei grammi di hashish. In seguito, è arrivato un altro uomo, che è stato bloccato subito dopo essere uscito dalla casa. Identificato in un 23enne, è stato trovato in possesso di quasi due grammi di hashish.

A quel punto, i militari hanno deciso di perquisire l’abitazione in questione. Dopo le resistenze iniziali del 21enne, sono entrati nella casa e hanno controllato le varie stanze dove hanno trovato diversi panetti di hashish per un peso di 535 grammi, oltre 25 grammi di ketamina, denaro per diverse centinaia di euro, un coltello sporco di stupefacente e due bilancini elettronici di precisione.

Arrestato, è ai domiciliari

Tutto è stato sequestrato e il 21enne è stato dichiarato in arresto per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di droga. E’ stato trattenuto nelle

camere di sicurezza della Compagnia di Crema fino alla tarda mattinata di oggi, giovedì 11 luglio 2024, quando è stato accompagnato all’udienza conclusasi con la convalida dell’arresto e la disposizione degli arresti domiciliari e il rinvio all’udienza al prossimo 4 ottobre. Contestualmente, il 18enne e il 23enne sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori di droga.

