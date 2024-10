Arrestato per spaccio, 32enne in carcere per tre condanne definitive

Dovrà scontare in carcere tre condanne a quasi due anni, sette mesi e 14 giorni di reclusione il 32enne arrestato ieri mattina, 7 ottobre 2024,a Pandino dai carabinieri dell'Aliquota Operativa di Crema.

Arrestato spacciatore

L'arresto è scattato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Cremona, nei confronti di un 32enne con precedenti di polizia a carico. L’uomo destinatario del provvedimento dovrà scontare in carcere tre condanne intervenute presso il Tribunale di Cremona nel 2021 e nel 2023 per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: reati commessi a Pandino negli stessi anni.

A metà novembre del 2018 il 32enne era stato denunciato dai carabinieri di Pandino perché, fermato ad un posto di controllo, era stato trovato in possesso di sei grammi di cocaina suddivisi in tre dosi. Nel marzo del 2023 era stato arrestato perché trovato in possesso di oltre

sei grammi di cocaina già divisi in dosi e a casa aveva altri sette grammi di cocaina, bilancini e materiale per il confezionamento. Invece nel

settembre del 2023 i carabinieri di Pandino avevano trovato nella sua abitazione 17 dosi di cocaina pronte per essere vendute.

Tre condanne

Per i tre reati sono intervenute tre sentenze di condanna, ormai definitive e, tenuto conto di quanto già scontato, L’Ufficio Esecuzioni Penali di Cremona ha emesso il provvedimento di arresto per l’esecuzione, trasmettendo l’atto ai carabinieri dell’Aliquota Operativa di Crema che lo

hanno rintracciato e arrestato, accompagnandolo al carcere di Lodi.

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h