Arrestata dai carabinieri per rissa e lesioni personali

I Carabinieri del Comando Stazione di Castelverde, in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano il 15 aprile 2021, hanno tratto in arresto E.F.A. classe 1972, cittadina marocchina, coniugata, casalinga e pregiudicata, per i reati di rissa e lesioni personali.

I fatti

La vicenda giudiziaria della 49enne, che dovrà espiare una condanna residua di due mesi in regime di detenzione domiciliare, ha inizio il 16 marzo del 2008 quando, insieme ad altre tre connazionali è rimasta coinvolta in una lite ben presto sfociata in rissa nei pressi della fermata della metropolitana milanese di “San Donato”. Le quattro donne, a seguito dell’intervento delle Forze dell’Ordine, sono state trasportate in due nosocomi milanesi per ricevere le prime cure. I Carabinieri di Castelverde dunque, una volta espletate le formalità di rito, hanno accompagnato E.F.A. presso la propria abitazione dove dovrà rimanere in regime di detenzione domiciliare per i prossimi 2 mesi.

