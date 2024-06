Arnesi da scasso in auto, denunciati quattro presunti ladri

I carabinieri della Compagnia di Crema hanno fermato quattro persone in possesso di arnesi da scasso e radio sintonizzabile sulle frequenze delle forze di polizia, probabilmente riuscendo a fermarle prima che potessero

commettere dei furti in abitazione.

Fermate quattro persone

I militari hanno denunciato per possesso di chiavi o strumenti utilizzabili per aprire o forzare serrature, per detenzione abusiva di apparecchiatura atta a intercettare comunicazioni o conversazioni e per violazione delle norme sull’immigrazione tre uomini e una donna di età compresa tra i 27 e i 52 anni, due dei quali con precedenti di polizia a carico per reati contro il patrimonio, tutti domiciliati in provincia di Milano e irregolari sul territorio nazionale. Il controllo è avvenuto poco dopo le 10 di venerdì 21 giugno 2024, quando la pattuglia della Radiomobile di Crema si trovava in via Milano per i controlli di routine nell’area commerciale della città

Auto sospetta

I carabinieri hanno notato la presenza di un’auto che si aggirava in maniera sospetta tra le attività commerciali. Hanno immediatamente bloccato il veicolo e identificato i quattro occupanti. E hanno capito che qualcosa non andava perché nessuno di loro aveva un regolare permesso di soggiorno e non hanno giustificato in maniera valida la loro presenza sul posto, mostrando un evidente nervosismo per il controllo subito. I militari hanno notato che nel sedile posteriore dell’auto i quattro avevano un cacciavite, una pinza e una radio. Tenuto conto che due di loro avevano precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati perquisiti senza trovare altro. Tutto il materiale è stato sequestrato e i quattro sono stati accompagnati presso la caserma di Crema e denunciati.

