Approfitta del permesso premio e scappa, arrestato 39enne a Crema.

In permesso premio scappa, arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Crema, al termine di un’articolata e prolungata attività di indagine, hanno rintracciato e arrestato Francesco Milano, classe 1982, nato a Taranto e detenuto presso la Casa Circondariale di Bollate.

La vicenda del 39enne tarantino comincia nel mese di marzo quando, grazie ad un permesso premio concessogli dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, il 15 marzo si trasferisce dai familiari nel comune di Ripalta Cremasca, dove aveva il permesso di rimanere fino al 30 aprile.

Evade e si rende irreperibile

Nei primi giorni di permesso l’uomo si attiene strettamente alle prescrizioni impostegli dal Magistrato di Sorveglianza ma, evidentemente non incline al rispetto delle regole, ha iniziato fin da subito a venir meno a quanto impostogli e per questo, i Carabinieri della Stazione di Crema deputati alla sua vigilanza, hanno inviato una prima relazione al Tribunale di Milano.

Il comportamento scorretto e penalmente rilevante del 39enne non si è limitato però al non rispettare le prescrizioni impostegli, ma lo ha portato fino all’evasione: il detenuto infatti si è reso irreperibile al domicilio cremasco e per questo, i militari di Crema hanno inviato una seconda relazione denunciando, di fatto, l’evasione dell’uomo.

Preso in stazione a Milano

Inizia così l’attenta e scrupolosa attività di indagine messa a punto dagli uomini del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Crema che si è conclusa con l’arresto del 39enne. Nel frattempo inoltre, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, ha emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione per un cumulo di pene per reati, commessi dal Milano tra il 2007 ed il 2019 contro la persona e contro il patrimonio.

I militari sono riusciti a rintracciare l’uomo seguendo alcuni suoi familiari che, evidentemente in contatto con l’evaso, erano andati a prenderlo alla Stazione Centrale di Milano. Lì infatti, non appena l’uomo è sceso dal treno giunto da Taranto, è stato immediatamente

bloccato e tratto in arresto e denunciato per il reato di evasione.