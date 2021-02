Appicca un incendio nel dormitorio della Caritas, preso dai carabinieri. E’ successo a Crema, la sera del 17 febbraio. A pagarne il prezzo è stato il “Rifugio San Martino, sede del dormitorio della Caritas.

Appicca un incendio alla Caritas

Le fiamme hanno interessato il portone d’ingresso della sede, rimasto danneggiato dall’incendio di materiale plastico depositato da un soggetto rimasto ignoto fino alla mattinata di venerdì. Gli accertamenti effettuati dai militari della Stazione di Crema hanno dato

modo di stabilire che un giovane la stessa sera, visibilmente in stato di ebbrezza, si era presentato alla porta della struttura della Caritas creando problemi ed era stato allontanato. Le fiamme erano state appiccate pochissimo tempo dopo.

Identificato e denunciato un 19enne

Al termine delle indagini svolte dal personale della Stazione di Crema, a seguito della denuncia presentata dal responsabile della Caritas di Crema, che gestisce la struttura, visionando anche i filmati di alcune telecamere di video sorveglianza di edifici della zona, si è potuto risalire al responsabile del gesto.

Si tratta di un 19enne italiano senza fissa dimora, originario di Credera Rubbiano: è stato lui ad aver appiccato l’incendio, per il quale è scattata quindi la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona per danneggiamento seguito da incendio.

