Anziano perde il controllo dell'auto nella nebbia e finisce nel fosso

Ha perso il controllo della sua auto ed è finito nel fosso. Brutto incidente ieri sera a Cascine San Pietro (frazione di Cassano d'Adda) per un anziano di Agnadello, soccorso dai Vigili del fuoco. Complice forse la nebbia, come riporta Primalamartesana, attorno alle 17.15 l'uomo ha perso il controllo dell'automobile mentre percorreva via Rivolta. Il primo a chiamare i soccorsi è stato un residente della zona che ha sentito il botto dell'auto che cadeva all'interno del fosso ai margini della carreggiata.

Soccorso dai Vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia Locale di Cassano d'Adda, ambulanza e automedica in codice rosso. Stando alle prime informazioni, il 76enne agnadellese aveva sbagliato strada imboccato via Rivolta proprio per la scarsa visibilità. Per lo stesso motivo è finito fuori strada. La Polizia locale ha effettuato i rilievi del caso.