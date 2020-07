Anziano cade nella roggia e muore

Tragedia nella mattinata di oggi, martedì 14 luglio, a Quintano, nel Cremasco. Un uomo di 71 anni è morto annegato, dopo essere caduto nella roggia che scorre all’interno della sua proprietà.

Malore o incidente?

E’ accaduto in via Torlino, all’altezza del civico 14, poco dopo le 11.30. Ancora da ricostruire cosa sia accaduto precisamente. Stando a quanto emerso, l’anziano – Francesco Polloni, un pensionato residente nella zona – stava effettuando alcuni lavori di pulizia di un cortile, all’interno del quale scorre la roggia, e per ragioni da accertare è caduto nell’acqua. Non c’è stato nulla da fare: è stato ritrovato senza vita. Sul posto i Vigili del fuoco di Crema e i carabinieri, per i rilievi di rito.

Seguono aggiornamenti

TORNA ALLA HOME