Anguria regina del mercato di Campagna Amica che domani, domenica 26 luglio 2020, torna a Crema in via Verdi dalle 8 alle 12.

“L’anguriata”: è questo il tema dell’uscita speciale del Mercato di Campagna Amica a Crema domani, domenica 26 luglio, dalle ore 8 alle 12, presso la quarta pensilina di via Verdi. Accanto a tutti i prodotti della nostra agricoltura, da sempre presenti presso negli stand degli agricoltori di Coldiretti (dai formaggi ai salumi, dall’ortofrutta al pane, dai prodotti caprini a quelli bufalini, senza scordare miele e confetture, ma anche vino, dolci, carni), in questa domenica di luglio si rende omaggio al prodotto di stagione per eccellenza, l’anguria, proposto appena raccolto dal campo, come garantiscono gli agricoltori della Coldiretti.

Attenzione a qualità e stagionalità

L’anguria al centro dell’attenzione, quindi. E’ anche questo un modo per sottolineare, ancora una volta, le componenti che rendono speciale il Mercato di Campagna Amica: l’attenzione alla qualità e alla stagionalità, il legame con il territorio, il “filo diretto” fra l’agricoltura e la città, fra i produttori e i cittadini. Nel rispetto delle prescrizioni legate al contenimento dell’emergenza sanitaria, al mercato non ci saranno le degustazioni, ma non mancherà l’impegno nel rendere omaggio al prodotto di stagione, proposto ad un prezzo particolarmente “amico”.

Il frutto simbolo dell’estate

“L’anguria è il frutto simbolo dell’estate: alimento fresco, dissetante e appetitoso, ha effetti benefici sulla salute – sottolineano gli agricoltori di Coldiretti-Campagna Amica -. È un prodotto che si mangia, ma è composto per ben il 95% da acqua, e provvede in parte al fabbisogno idrico del nostro organismo. È dissetante e sazia rapidamente apportando pochissime calorie (solo 16 per 100 grammi). È inoltre una buona fonte di vitamine A, B6 e C e aiuta a reintegrare i sali minerali che si perdono con il caldo della stagione estiva. Per tutti questi motivi, l’anguria è la scelta perfetta anche per chi si prepara alla… prova costume”.

