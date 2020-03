Andrà tutto bene: lo dice anche la 3A dei Salesiani di Treviglio VIDEO

Andrà tutto bene. E se ce lo dicono i bambini possiamo e dobbiamo crederci ancora di più. Arcobaleni pieni di speranza campeggiano in tutta Treviglio, come in ogni Comune della Bassa, appesi ai balconi, alle finestre e ai cancelli. Circa 400 sono arrivati anche in ospedale, grazie all’iniziativa lanciata dall’Asst Bergamo Ovest e rilanciata dal Giornale di Treviglio. Colori che hanno invaso le camere dove si trovano ricoverati i pazienti affetti da Covid-19 che in questi giorni stanno combattendo la loro battaglia.

PARTECIPA ANCHE TU:

Il Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek ha deciso di raccogliere quest’ondata di affetto e stima per chi, ogni giorno, si trova in prima linea con un solo obiettivo: salvare la vita dei malati. A questo scopo vi chiediamo di scriverci attraverso WhatsApp al numero 334 289 9132 , così da poterci inviare messaggi, foto o video che pubblicheremo venerdì 20 marzo 2020. Sarà un “GRAZIE” corale per medici, infermieri, operatori, amministrativi, tecnici… Tutti i componenti di un’enorme squadra che ci sta salvando la vita, letteralmente, in questi giorni.

Tutti al fianco di medici e infermieri

E così al fianco degli eroi di oggi, medici, infermieri, Oss, soccorritori siamo scesi un po’ tutti. Lo abbiamo fatto con le donazioni (che continuano a crescere), con i dolci consegnati negli ospedali di Treviglio e Romano, ma anche con i colori, con le parole, con la vicinanza. Così come hanno fatto, con questo bellissimo video, i bambini della 3A del Centro Salesiano Don Bosco di Treviglio. E tantissimi altri da tutta la Bassa e non solo.

