Anche Treviglio piange Elena Fontana

Si è spenta giovedì dopo una lunga malattia Elena Fontana, presidente da tre anni di Confesercenti Bergamo e Consigliera di amministrazione di Bcc Treviglio. Era nata a Vailate 65 anni fa.

Elena Fontana era alla guida dell’associazione degli esercenti bergamaschi dall’aprile 2017. Faceva parte anche della giunta della Camera di commercio di Bergamo.

“Imprenditrice nel campo della consulenza aziendale, si era impegnata in questi anni per favorire l’innovazione nel piccolo commercio e nel turismo. Portata al dialogo e alla valorizzazione dei collaboratori, aveva lavorato per costruire e rafforzare le relazioni tra categorie produttive e mondo istituzionale. Confesercenti si stringe intorno alla famiglia in questo momento di grande dolore” spiega l’associazione in una nota.