Anche da Bergamo per spegnere l'incubo degli incendi in Grecia

Destinazione Mandra, nell'Attica orientale. Ci sono anche dei vigili del fuoco di Bergamo, incardinati nelle due colonne mobili Anti Incendio Boschivo (MO-AIB) inviati dalla Lombardia e dal Veneto, a spegnere gli incendi che da giorni stanno infiammando la Grecia.

Le attività cui le due colonne sono deputate sono il presidio e pattugliamento della zona, a causa dell’elevato rischio di incendio nell’area. Con loro anche due velivoli Canadair inviati in Grecia nei giorni scorsi per lo spegnimento degli incendi boschivi. Questi ultimi due, martedì, al termine delle missioni concordate con le Autorità locali, sono invece rientrati in Italia. Si tratta del terzo giorno di missione internazionale nell’ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile per fronteggiare l’emergenza incendi boschivi.

Incendi anche in Italia

Intanto anche in Italia gli interventi per incendi boschivi sono all'ordine del giorno. E in aumento. Dal 1° gennaio al 31 luglio 2024, sono stati 531.302 gli interventi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco in tutta Italia: in media 2.494 al giorno. Sono 135.653 gli interventi per incendi, di cui 50.912 quelli riferiti a incendi boschivi e di vegetazione con un aumento del 27% rispetto all’anno precedente, 159.385 quelli per soccorso ordinario, 32.221 per richieste di intervento connesse a dissesti statici e cedimenti strutturali, 30.838 quelli per incidenti stradali, 21.119 per danni idrici e idrogeologici con una diminuzione del 16% rispetto all'anno precedente e 152.086 quelli espletati dal Corpo nazionale per altre tipologie di intervento.