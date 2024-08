Anche Agnadello avrà il suo gruppo di Protezione civile

Ad Agnadello si muovono i primi passi per la costituzione di un gruppo di Protezione civile. Nella serata di lunedì della scorsa settimana, nel quartier generale della Protezione civile "La torre" di Rivolta d’Adda si è tenuto il primo incontro volto alla nascita di gruppo agnadellese di Protezione civile.

"In seguito all’approvazione, nell’aprile 2024, dell’aggiornamento del piano di Protezione Civile di Agnadello - ha dichiarato il consigliere delegato alla Protezione civile Bruno Madonini - è stata volontà dell’intero gruppo di maggioranza non soffermarsi ai soli adempimenti normativi, ma di attivarsi per far sì che questo piano possa aver una concreta operatività. I componenti del gruppo di Protezione civile “La torre” saranno, grazie alla loro preparazione e vicinanza territoriale, la colonna portante di questo progetto. L’obiettivo primario sarà quello di individuare risorse umane, cittadini volenterosi da inserire nel gruppo di Protezione civile di Rivolta per un’adeguata formazione. Successivamente alla stipula della convenzione, sarà possibile dichiarare operativo il distaccamento della Protezione civile “La torre” sul territorio agnadellese".