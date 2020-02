Amuchina finita, la regala il Rotary club Visconteo FOTO

I presidi sanitari come i disinfettanti, mascherine o guanti in lattice sono esauriti un po’ in tutto il Cremasco, e a Pandino il “Rotary club visconteo” ha deciso di scendere in campo.

Il Rotary Club Visconteo regala l’Amuchina

“Abbiamo pensato di estendere l’ordinanza di chiusura al pubblico degli uffici comunali fino a data da destinarsi – ha spiegato l’assessore con delega alla Comunicazione Francesco Vanazzi – anche perché non si riescono a reperire tutti i presidi sanitari necessari per avere un contatto tutelato con la cittadinanza. Le pratiche che necessitano di un approccio diretto, come quelle relative a nascite e decessi che hanno tempi piuttosto stretti, verranno gestite singolarmente su appuntamento. Circa la difficoltà a reperire disinfettanti, non possiamo che ringraziare di cuore il presidente del Rotary club Gianfranco Fassina che ha deciso di donare una fornitura di Amuchina: un migliaio di flaconi dovrebbero essere disponibili in questi giorni”.

La consegna in Municipio

È stato stilato un elenco di esercizi commerciali che potranno utilizzarli, passando a ritirarli in Municipio.

“Il nostro vuole essere un segno di collaborazione al contenimento del contagio – ha spiegato Fassina – il club è già presente in tutto il mondo nella campagna vaccinale per l’eradicazione della poliomielite, non poteva dunque mancare la nostra presenza sul territorio per l’emergenza Coronavirus con la messa a disposizione di presidi necessari”.

