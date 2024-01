Ambulatorio endometriosi, Asst Crema e Alice Odv insieme accanto alle donne

Un punto informativo in occasione dell’ambulatorio ginecologico dedicato all’endometriosi. Un modo per incontrare le donne e supportarle nel delicato momento della diagnosi, “perché incontrare persone che sanno cosa provi è utile alle donne per sentirsi meno sole e più comprese, lungo un percorso spesso tortuoso alla ricerca di un perché al dolore”.

Bastano queste poche parole del ginecologo di Asst Crema Leonardo Nelva Stellio per comprendere quanto importante sia la nuova collaborazione intrapresa dall’unità operativa di ostetricia e ginecologia con l’associazione Alice Odv (Associazione lotta italiana per la consapevolezza sull’endometriosi), organizzazione di volontariato su base nazionale che intende raccogliere esperienze di donne con l’endometriosi per offrire un sostegno attivo a chi si trova a convivere con la malattia.

Il primo info point si terrà martedì 30 gennaio nell'ambulatorio attivato dallo scorso maggio (poliambulatori esterni ingresso 2).

“Come Referente di zona di Alice Odv e come donna affetta dalla patologia, non posso che essere felice dell’apertura del nuovo ambulatorio endometriosi dell’Asst di Crema - spiega la consociata di zona di Alice, Vera Doldi - Un progetto in continua crescita, destinato a diventare un importante punto di riferimento nel Cremasco per tutte le donne con diagnosi di endometriosi e per tutte coloro che non sanno dare un nome al proprio malessere”.

“La preziosa sinergia tra Alice Odv e il Reparto di Ginecologia e Ostetricia, e in modo particolare il dottor Nelva - aggiunge Doldi - ha dato vita a un team di professionisti pronto a fornire supporto e tutti gli strumenti utili alla gestione del dolore cronico da endometriosi, cosicché più nessuna donna debba provare ciò che ho vissuto io in 15 anni di malattia. Io e le volontarie di Alice Odv - continua Vera - saremo presenti in ambulatorio in occasione della sua apertura al pubblico per offrire un sostegno alle donne che si approcciano per la prima volta alla malattia e alle loro famiglie”.