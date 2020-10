All’Istituto comprensivo “Montalcini” 200 visiere in dono dall’azienda “CMC”

La “CMC” di Bagnolo Cremasco dona 200 visiere all’Istituto Montalcini: verranno ovviamente utilizzate durante le lezioni in presenza.

Duecento visiere in dono alla “Montalcini”

Oltre 200 visiere utili agli insegnanti di sostegno, a maestre e maestri della scuola dell’infanzia e ai collaboratori scolastici: questa la generosa donazione che l’Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini ha ricevuto dall’imprenditore Giacomo Chioda, titolare dell’azienda CMC di Bagnolo Cremasco, molto legato alla struttura frequentata dai suoi figli.

Un gesto spontaneo che mostra come la Lombardia, in ogni sua provincia e territorio, sia riuscita a stringersi e unificarsi, affrontando l’emergenza e la tragedia prima, e la ripartenza ora, che vede nella ripresa della scuola e della vita quotidiana l’obiettivo principale per i bambini e per tutte le famiglie.

Non solo a Bagnolo

Le visiere donate dall’imprenditore lombardo verranno ovviamente utilizzate durante le lezioni in presenza, che sono ricominciate ormai da due settimane scorsi e verranno distribuite non solamente a Bagnolo, ma anche nei plessi di Vaiano Cremasco, Monte Cremasco e Chieve.

Per la sicurezza di docenti e studenti

Dispositivi importantissimi per la messa in sicurezza di docenti e studenti, che andranno a rafforzare i già rigidissimi protocolli applicati dall’istituto Montalcini e da tutte le strutture scolastiche lombarde, che solo il tempo e la ripresa della normale attività didattica potranno confermare come sufficienti a contenere il contagio.

Dopo i nuovi banchi e le “mini mascherine” di dimensioni ridotte per i bambini della scuola primaria, le 200 visiere donate dall’impresa di Bagnolo completano per il momento la fornitura all’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini.

