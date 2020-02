Allerta arancione della Protezione Civile per vento forte: a Caravaggio chiude il viale del Santuario

Allerta arancione della Protezione Civile per rischio vento forte. La fase più acuta del fenomeno è attesa nella giornata di oggi, martedì 4 febbraio 2020. A Caravaggio entra in funzione il nuovo blocco del viale del Santuario.

Allerta arancione della Protezione Civile per rischio vento forte

Una saccatura di origine nordatlantica è entrata sull’Europa occidentale nella serata di ieri, lunedì 3 febbraio, spostandosi poi verso Sud e iniziando a interessare il Nord Italia dalla notte, apportando deboli nevicate sulla fascia alpina e forti venti, a carattere di Fhoen, anche nella nostra provincia.

Come riportato da una nota della Protezione Civile, sulla Lombardia è prevista una prima fase acuta tra la mattinata e il primo pomeriggio di oggi, 4 febbraio, con ventilazione prevalentemente da ovest nei bassi strati e contributo favonico solo parziale, in presenza di nevicate sulle Alpi orentali.

Dopo una irregolare attenuazione dei venti nella serata di oggi e nella notte successiva, il flusso si orienterà da nordovest con un nuovo rinforzo dei venti sulla Lombardia fino al primo pomeriggio di mercoledì 5 febbraio. Poi si avrà lo spostamento graduale della perturbazione verso sud, con correnti settentrionali secche e di debole intensità.

La Protezione Civile è quindi in allerta per possibili venti forti o molto forti su tutta la Regione. Le raffiche, sul territorio brianzolo, saranno comprese tra i 40 e i 70 km orari, con un rischio classificato dalla Protezione Civile con il codice arancione.

A Caravaggio chiude il viale del Santuario

A Caravaggio, intanto, è scattata l’allerta meteo. Dopo i disastri causati dalle bufere dell’ottobre 2018 e agosto 2019 l’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire con la chiusura al traffico di viale Papa Giovanni XXIII in caso di allerta meteo. Le indagini svolte sugli ippocastani del viale, infatti, hanno dato un triste esito: la maggior parte non era in grado di sostenere la forza delle raffiche di vento che ultimamente accompagnano il maltempo in pianura. Per questo sono stati abbattuti e verranno poi sostituiti con altri più resistenti.

Intanto i cartelli luminosi e le transenne annunciano ai caravaggini e non che il viale resterà chiuso fino alla fine dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile per vento forte.

A Brignano, intanto, in via Lurano il vento di questa mattina ha già iniziato a creare i primi danni. Ecco due alberi sradicati dalle raffiche, già piuttosto forti.

