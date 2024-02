Alla guida ubriaco con una mazza da hockey nel bagagliaio: 20enne denunciato

Un ventenne, residente in provincia di Lodi, è riuscito a collezionare un doppia denuncia per porto di oggetti atti ad offendere e per guida in stato di ebbrezza dopo essere stato fermato dai carabinieri di Bagnolo Cremasco.

Ubriaco con una mazza da hockey nel bagagliaio

La notte del 4 febbraio, poco dopo le 4.30, la pattuglia di Bagnolo Cremasco, nel corso del proprio giro di perlustrazione, sulla Sp 415, ha

fermato un’auto con il 20enne alla guida e alcuni giovani a bordo. I militari hanno notato che il conducente aveva bevuto più del dovuto e

che era particolarmente agitato. Quindi, hanno deciso di perquisire il veicolo e, nel bagagliaio, hanno trovato una mazza da hockey lunga 110

centimetri di cui non ha saputo giustificare il possesso, mentre, in un vano portaoggetti, hanno trovato due petardi, tutto posto sotto sequestro.

Doppia denuncia

Viste le sue condizioni, dovute all'abuso di alcol, è stato sottoposto al test dell’etilometro che ha evidenziato un valore di circa 1,30 g/l, quasi il triplo del consentito. Anche tenuto conto che ha meno di 21 anni e ha conseguito la patente da meno di tre anni, per il giovane è scattata la doppia denuncia all’autorità giudiziaria e la sua patente di guida è stata ritirata, mentre l’auto è stata affidata a persona in grado di guidare.