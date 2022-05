Alla guida con una patente falsa, 38enne denunciato

Cremasco

A Bagnolo invece un giovane è stato segnalato alla Prefettura dopo essere stato trovato in possesso di 6 grammi di hashish.

Alla guida con la patente falsa

Un 38enne è stato denunciato per falsità materiale e sanzionato per guida senza patente dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema dopo essere stato fermato a Vailate lungo la Sp 2. L’uomo è stato fermato e controllato mentre si trovava alla guida della propria auto. Ha esibito una patente di guida straniera, ma questo è apparso subito strano perché non era stata rilasciata dal suo paese di origine. Da un controllo più approfondito del documento di guida ai militari non è sfuggito che la patente era difforme dai documenti originali perché aveva alcune incongruenze e dei dati errati ed era priva di sistemi anticontraffazione. Per questo motivo la patente è stata sequestrata, il suo veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e il 38enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Giovane segnalato alla Prefettura

A Bagnolo Cremasco, invece, i carabinieri sono intervenuti - allertati da alcuni residenti - per sedare una lite scoppiata in centro paese tra alcuni ragazzi. Durante il controllo uno di loro ha mostrato un nervosismo ingiustificato e per questo motivo è stato perquisito e all’interno dei pantaloni, all’altezza della caviglia, è stato trovato in possesso di un contenitore in metallo contenente un pezzo di hashish del peso di 6 grammi. Lo stupefacente è stato sequestrato e il giovane è stato segnalato alla Prefettura.