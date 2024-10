Alla Fondazione Ospedale Caimi la guida passa alla prima presidente donna: è Marcella Nicola

Alla Fondazione Ospedale Caimi Onlus di Vailate nominata per la prima volta nella sua storia una presidente donna. Mario Berticelli ha deciso, infatti, di dimettersi dalla sua carica di presidente, al suo posto il CdA ha nominato Marcella Nicola, di cui è consigliere da ben 14 anni, fino alla naturale scadenza del suo mandato, prevista per il prossimo gennaio.

Si dimette Mario Berticelli

"Ho rassegnato le mie dimissioni dalla carica di presidente per motivi assolutamente personali - ha dichiarato Berticelli- rimanendo consigliere sino alla naturale scadenza del mandato di questo Consiglio. Nell'ottica della continuità e della collaborazione che ho sempre dato e voglio continuare a garantire a questa Fondazione, mi rendo disponibile ad accompagnare Marcella Nicola in questo suo nuovo importante incarico, in quanto è persona di assoluta fiducia e che ben conosce il funzionamento della nostra realtà organizzativa, essendone consigliera dal 2010".

La presidenza a una donna

"Ringrazio tutti per il sostengo che mi avete sempre garantito in questi 11 anni di presidenza e che sempre mi vorrete assicurare", ha poi concluso rivolgendosi al CdA e a tutti i collaboratori. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica dal 22 ottobre al 9 gennaio 2025, avrà ora la seguente composizione: Marcella Nicola in qualità di presidente, don Natalino Tibaldini come vicepresidente, Mario Cesare Berticelli, don Angelo Rossi e Barbara Nicco in qualità di consiglieri mentre Paolo Regonesi è il direttore generale.

