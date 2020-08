Alessandro Pasini denunciato per aver bruciato un cane

Denunciato per aver bruciato un cane. Alessandro Pasini, già sospettato della morte di Sabrina Beccali, è stato denunciato dall’Aidaa.

Il presidente dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente Lorenzo Croce ha presentato una denuncia per il reato di uccisione di animali nei confronti di Alessandro Pasini, l’uomo sospettato di aver ucciso Sabrina Beccalli e accusato di aver bruciato un cane.

La denuncia riguarda proprio il cane trovato morto e carbonizzato nell’auto della donna, data alle fiamme da Pasini.

“Come sempre in questi casi esprimiamo il massimo rispetto per la morte atroce di Sabrina e per il dolore immenso che ha colpito i suoi parenti e amici – ha commentato Lorenzo Croce – Noi come associazione non possiamo dimenticare che in quella vicenda ha perso la vita anche un povero cane probabilmente bruciato vivo dentro la Panda guidata per sua stessa ammissione del Pasini e crediamo sia giusto denunciarlo anche per questa atrocità e speriamo che sia punito con il massimo della pena perchè quel cane non aveva alcuna colpa ed è stato ucciso solo perchè si trovava li, e questo è comunque inaccettabile in una società civile”.