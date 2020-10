Al quiz della patente con il cellulare e un apparecchio per i suggerimenti: denunciato

Si è presentato all’esame teorico di guida con un sofisticato sistema alla “007” per comunicare con l’esterno. Denunciato un 40enne indiano, che voleva conseguire la patente facendo…il furbo.

Rispondeva al quiz senza sapere l’italiano

E’ successo a Cremona, durante gli esami di teoria organizzati negli uffici della Motorizzazione civile. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato un ingegnere esaminatore impegnato nella sessione che si è insospettito per come il giovane indiano, pur non sapendo una parola di italiano, riusciva a comprendere e a rispondere al quiz.

Il “collegamento” con l’esterno

Controllato dai carabinieri, allertati dalla Motirizzazione, si è scoperto che aveva addosso un cellulare collegato a un sofisticato dispositivo elettronico, con il quale evidentemente stava comunicando con un “suggeritore” all’esterno. L’intero dispositivo è stato sequestrato: l’uomo, portato in caserma, al termine degli accertamenti è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cremona.

