Al Parco del Serio oltre 600 Guardie ecologiche volontarie in festa

Una bella giornata di sole ha salutato a Crema le oltre 600 Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) provenienti da tutta la Lombardia, che ieri, domenica 29 settembre 2024, hanno partecipato alla “Giornata delle Guardie Ecologiche Volontarie della Lombardia”, quest’anno ospitata dal Parco Regionale del Serio.

Gev in festa al Parco del Serio

La base operativa è stata l’area adiacente la Basilica di Santa Maria della Croce, dove oltre ad alcuni stand informativi è stato allestito il grande tendone all’interno del quale si sono svolti i saluti istituzionali, le premiazioni e il pranzo, per il cui servizio hanno collaborato gli studenti del CrForma, l’Azienda speciale della Provincia di Cremona per la Formazione professionale.

In apertura di giornata, dopo le operazioni di registrazione dei partecipanti, parte dei delegati ha seguito la messa nella vicina Basilica, gremita in ogni ordine di posto. La giornata è stata un’occasione importante per celebrare il ruolo dei volontari, alla presenza dei vertici del Parco del Serio, dell’amministrazione comunale di Crema, dei consiglieri regionali, Matteo Piloni, Marcello Ventura e Riccardo Vitari, dei sindaci del territorio e soprattutto, dell’assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi Gianluca Comazzi. Negli interventi dei presenti scanditi dalla dirigente regionale Monica Peggion la figura delle GEV, presenti nei Parchi regionali, nelle Province e nelle Comunità montane, e il loro ruolo di sorveglianza all’interno delle aree protette, attraverso un’azione continua di monitoraggio ambientale, alla ricerca di eventuali rifiuti abbandonati, ma anche verificando comportamenti scorretti, e facendo in modo che comportamenti virtuosi possano sempre più essere la regola, senza dimenticare il lavoro con le scuole e i cittadini per la promozione della conoscenza della natura e degli aspetti di tutela.

In arrivo un contributo da 20mila euro

Per l’assessore Comazzi le GEV rappresentano una risorsa importante nell’ambito delle azioni per la difesa del territorio che i Parchi regionali svolgono, e questo è confermato dalle crescenti richieste dei comuni che desiderano aderire ai Parchi.

“I Parchi ora sono visti non solo come un vincolo o qualcosa di non sempre positivo, ma come una grande opportunità e noi come regione – ha commentato l’assessore – dobbiamo essere una regione che eccelle anche sul tema della sostenibilità ambientale”.

Nel suo intervento l’assessore Comazzi ha anche definito le GEV come le “sentinelle del territorio, il cuore, l’anima e la testa del nostro

territorio".

"Là dove c’è una GEV – ha detto l’assessore, annunciando un primo finanziamento di 200mila euro per dotare di nuove divise e nuovi strumenti i volontari – c’è un pezzo di territorio che è presidiato e sicuro”.

Nuovi obiettivi: creare sinergia col territorio

Apprezzamenti per l’operato delle GEV anche da parte del sindaco di Crema, Fabio Bergamaschi e ovviamente da parte di Basilio Monaci, presidente del Parco del Serio che ha ringraziato tutto il personale del Parco per lo sforzo organizzativo di questi giorni. Monaci nel suo intervento ha toccato diversi temi: dalla riforestazione e rigenerazione del capitale naturale ai cambiamenti climatici, ma anche qualità di aria e acqua, fertilità del terreno, consumo del suolo. L’obiettivo pei i prossimi 10 anni è quello di creare sinergia tra abitanti e Parchi, che in una regione come la Lombardia, che presenta un settore agricolo molto importante, richiede sinergie proprio con gli agricoltori, veri custodi del territorio.

Premiato Isaia Conti

Quanto alle premiazioni, riconoscimenti al Parco Lombardo della Valle del Ticino, al comune di Inverno e Monteleone (PV) e proprio al Parco del Serio, per l’impegno nell’organizzazione di corsi per aspiranti GEV. Per tutti i 27 Parchi regionali, un premio ad una GEV che si è particolarmente distinta: per il Parco del Serio, il riconoscimento è andato a Isaia Conti, storica guardia ecologica, attiva fin dal 1989, che ha formato tutte le Gev in attività.

Visite anche a Romano e Cavernago

Nel pomeriggio i partecipanti sono stati divisi per gruppi: una folta delegazione si è trasferita a Romano di Lombardia, sede dell’Ente presieduto da Basilio Monaci per visitare la Rocca, un altro gruppo ha visitato il Castello di Cavernago, e oltre 200 GEV sono rimaste in città, dove grazie alla collaborazione con la Pro loco di Crema supportata dagli studenti dell’indirizzo tecnico turistico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Piero Sraffa”, sono state programmate una serie di visite guidate.

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h